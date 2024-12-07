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7 декабря, 16:24

Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал, что Трамп назвал музей лучшим в мире

Президент США Дональд Трамп назвал Эрмитаж в Санкт-Петербурге лучшим музеем в мире. Об этом рассказал журналистам гендиректор исторического учреждения Михаил Пиотровский, вспоминая свою встречу с политиком ещё до его первого президентского срока.

«Это было ещё до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда меня ему представили, сказал: Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире. Что очень приятно. Во-первых, это означает, что он был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, и многих других», — поделился руководитель музея.

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Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва будет надеяться на то, что новая администрация Дональда Трампа сможет сохранить мир на планете после того, как политик получит пост президента США.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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