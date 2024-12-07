Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал, что Трамп назвал музей лучшим в мире

Президент США Дональд Трамп назвал Эрмитаж в Санкт-Петербурге лучшим музеем в мире. Об этом рассказал журналистам гендиректор исторического учреждения Михаил Пиотровский, вспоминая свою встречу с политиком ещё до его первого президентского срока.

«Это было ещё до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда меня ему представили, сказал: Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире. Что очень приятно. Во-первых, это означает, что он был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, и многих других», — поделился руководитель музея.