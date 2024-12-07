Политолог Дробницкий: Команда Трампа не понимает, что грядёт глобальный конфликт
Мирные планы советников Дональда Трампа по Украине, в том числе отставного генерала американской армии Кита Келлога, не сработают. Таким мнением поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Он отметил, что советники новоизбранного президента США не понимают главного — это война не России и Украины, а глобальный конфликт с риском третьей мировой войны.
«Команда Трампа после инаугурации очень быстро обнаружит, что не существует никакого конфликта России и Украины. Есть конфликт между Штатами и нами на территории Украины. И, соответственно, подтягиваются союзники с обеих сторон. И постепенно (то, что действительно не нравится Трампу и о чём он говорил) этот конфликт грозит стать глобальным. Ну, раз ты понимаешь, что он грозит стать глобальным, то тут простая вещь. Мы сражаемся именно с тобой, мистер Трамп», — заявил эксперт в беседе с «Царьградом».
Похожей точки зрения придерживается предприниматель и основатель «Первого русского» Константин Малофеев. Он также считает план Келлога провальным, поскольку необходимо говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и всего мира.
«Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом говорим ему, чтобы он катился к чёрту, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот вам и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, нам нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира», — высказался Малофеев.
Ранее Life.ru публиковал основные пункты из плана Келлога. В частности, он предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет, сохранить за Россией контролируемые ею территории и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Украины. В свою очередь США продолжат военную поддержку Украины, а также предоставят ей гарантии безопасности. Украинцы же должны воздержаться от изменения статуса-кво силой. Келлог также подчёркивал, что США больше не могут позволить дальнейшее вовлечение в конфликт из-за истощения собственного арсенала. Штаты опасаются, что потеряют способность оперативно реагировать на возможные действия Китая.