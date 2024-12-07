«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 22:02

В России указали на одну несостыковку мирного плана спрецпреда Трампа по Украине

Полковник ФСБ Пинчук: Один из пунктов плана Келлога противоречит Конституции РФ

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg

Один из пунктов мирного плана будущего специального представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога противоречит Конституции РФ. Речь идёт о предложении заморозить фронт по нынешним линиям боевого соприкосновения, отметил полковник запаса ФСБ, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».

«Заморозка фронта «по линии соприкосновения» означает частичную передачу Украине территории Курской области, не говоря уже о других территориях России — в частности, Херсона и Запорожья. Это антиконституционное действие», — отметил Пинчук.

Спецпред Трампа по Украине предложил стратегию мира, которая порадует Путина, пишут СМИ
Спецпред Трампа по Украине предложил стратегию мира, которая порадует Путина, пишут СМИ

Он добавил, что любой чиновник, который пойдёт на такие условия, совершит антиконституционный акт, поскольку в основном законе РФ введён на это запрет. Кроме того, план Келлога не предусматривает решение другого очень важного вопроса. В нём, в частности, нет пункта о привлечении к ответственности и возможности экстрадиции в Россию украинских военных преступников, чья вина доказана свидетелями и уликами.

«Если в США полагают, что этот вопрос Россия и Украина могут якобы решить на переговорах, то это заблуждение», — добавил эксперт.

Заморозка неприемлема: В ГД назвали обязательное условие для мира с Украиной
Заморозка неприемлема: В ГД назвали обязательное условие для мира с Украиной

Ранее стали известны некоторые пункты из мирного плана Кита Келлога. В частности, он предлагает решить конфликт на Украине в рамках переговорного процесса, надавив на две стороны — Киев и Москву. Он предусматривает откладывание на 10 лет вступление Украины в НАТО и сохранение за Россией контролируемых ею территорий. Кроме того, Вашингтон продолжит военную поддержку Незалежной и предоставление ей гарантий безопасности. Киев же должен воздержаться от того, чтобы изменить статус-кво силой. В противном случае Штаты могут прекратить свою помощь. В РФ уже предупредили Трампа о несостоятельности плана его советника. Новоизбранному президенту США указали на то, что НАТО надо отказаться от политики открытых дверей и наконец признать новые территории России.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar