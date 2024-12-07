В России указали на одну несостыковку мирного плана спрецпреда Трампа по Украине

Один из пунктов мирного плана будущего специального представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога противоречит Конституции РФ. Речь идёт о предложении заморозить фронт по нынешним линиям боевого соприкосновения, отметил полковник запаса ФСБ, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».

«Заморозка фронта «по линии соприкосновения» означает частичную передачу Украине территории Курской области, не говоря уже о других территориях России — в частности, Херсона и Запорожья. Это антиконституционное действие», — отметил Пинчук.

Он добавил, что любой чиновник, который пойдёт на такие условия, совершит антиконституционный акт, поскольку в основном законе РФ введён на это запрет. Кроме того, план Келлога не предусматривает решение другого очень важного вопроса. В нём, в частности, нет пункта о привлечении к ответственности и возможности экстрадиции в Россию украинских военных преступников, чья вина доказана свидетелями и уликами.

«Если в США полагают, что этот вопрос Россия и Украина могут якобы решить на переговорах, то это заблуждение», — добавил эксперт.