Любые мирные договорённости по украинскому кризису должны включать в себя надёжные и устойчивые гарантии безопасности для российской стороны, варианты с заморозкой конфликта неприемлемы. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложение команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа по завершению военного конфликта.

«Можно сказать вполне определённо — никакие корейские сценарии, никакие заморозки украинского конфликта неприемлемы. Мир должен быть устойчивым с гарантиями безопасности России от продолжения агрессии коллективного Запада руками украинского прокси-режима», — цитирует собеседника агентство.

Слуцкий напомнил, что отказ Вашингтона и Брюсселя предоставить соответствующие гарантии в должной юридической форме в декабре 2021 года, в частности, о не расширении НАТО на Восток, стал одной из причин начала специальной военной операции на Украине. Поэтому после победы в СВО Россия должна получить все гарантии в полном объёме. Парламентарий подчеркнул важность инициативы президента страны Владимира Путина по созданию контуров новой архитектуры безопасности в Евразии. Российская сторона непременно добьётся внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также продолжит стоять на страже интересов русского населения и православной веры.

Говорить что-то конкретное о предложениях команды Трампа пока преждевременно, уточнил Слуцкий. Идеи, касающиеся Украины, которые предлагает будущее американский спецпредставитель Кит Келлог, уже были обсуждены в прессе в апреле. Это произошло задолго до того, как украинские войска пересекли границу в Курскую область, и до того, как действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты против России и проводить испытания ракетного комплекса «Орешник». Особенно важно отметить, что эти обсуждения предшествовали известию о победе кандидата от республиканцев на выборах президента США. Келлог сможет выступать с официальными предложениями только с января 2025-го года, а пока что российской стороне не поступало подобных инициатив или информации, что они находятся в работе, подытожил депутат.