За 5 минут до апокалипсиса. Глава МИД Сергей Лавров обозначил главные условия для мирных переговоров Главные темы интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону были связаны с опасностью ядерной войны, позиции РФ в переговорном треке и готовности общаться с новой администрацией Белого дома. 6 декабря, 11:12 О чём говорили глава МИД России Сергей Лавров и журналист из США Такер Карлсон — в материале Life.ru. Обложка © mid.ru

Разрушение мифа о русской враждебности

Интервью, которое Такер Карлсон взял у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появилось одновременно на сайте самого американского журналиста и на сайте МИД РФ. Скорее всего, такая синхронизация была обговорена заранее, тем более что расхождения между англоязычной версией (Лавров отвечал на вопросы Карлсона на хорошем английском) и русским переводом минимальны (например, из выложенной Карлсоном версии исчезла его оговорка о «последних днях правления администрации Байдена» в декабре 2016 года и реплика Лаврова, корректно поправившего интервьюера).

Такер Карлсон прилетел в Москву второй раз за год — первый раз это случилось в феврале, когда он взял знаменитое интервью у Владимира Путина. Тогда это стало настоящим прорывом информационной блокады: миллионы людей по всему миру впервые смогли познакомиться с позицией Москвы по отношению к российско-украинскому конфликту из первоисточника, а не в пересказе CNN и других западных СМИ. Вряд ли будет ошибкой сказать, что оно сыграло важную роль в формировании позиции стран Глобального Юга, сделавшую бессмысленной попытки украинской дипломатии сколотить глобальный антироссийский фронт.

Эксперты считают, что республиканская администрация США является главным адресатом этого интервью. Фото © mid.ru

Интервью с Сергеем Лавровым вышло уже в иной политической и военной реальности: стратегический проигрыш киевского режима становится очевиден даже для его самых больших фанатов на Западе, а в США происходит транзит власти от демократической администрации Байдена к республиканской администрации Трампа, гораздо более скептически настроенной в отношении поддержки Украины. Учитывая близость Карлсона к Трампу, можно предположить, что именно республиканская администрация и является главным адресатом этого интервью, а журналист выступал здесь в роли неофициального посредника между новым руководством США и Кремлём.

В полуторачасовом интервью были затронуты различные вопросы, касающиеся российской внешней политики, и далеко не все они сводились к украинскому конфликту. Сергей Лавров был неизменно корректен и точен в формулировках: если Карлсон и рассчитывал вывести собеседника на какие-то сенсационные откровения, то это ему не удалось.

СВО — окончание войны

Украина развязала войну против республик Донбасса ещё в 2014 году. И цель специальной военной операции — положить конец этим боевым действиям, заявил Лавров. Вместе с этим Украина превращалась в государство, основанное на ненависти к русскому. Глава МИД напомнил, что принимались законы, запрещающие язык, СМИ, книги выбрасывались, а каноническая Православная церковь была объявлена вне закона.

Интересным и свежим представляется сравнение Лавровым борьбы русских Донбасса и Новороссии за свои права с борьбой жителей африканских колоний за свободу и независимость. «Право наций на самоопределение, — сказал глава МИД РФ, — является международно-правовой основой процесса деколонизации, проходившего в Африке на основе соответствующего принципа Устава ООН. Люди в колониях никогда не относились к колониальным державам, к «хозяевам» как к тем, кто их представляет, кого они хотят видеть в структурах, управляющих этими землями. Точно так же люди на востоке и юге Украины, в Донбассе и в Новороссии не считают режим В.А. Зеленского тем, кто представляет их интересы. Как они могут их представлять, когда их культура, язык, традиции, религия — всё это запрещено».

Это объяснение, по-видимому, в большей степени адресовано странам Глобального Юга, которым проблемы деколонизации знакомы не понаслышке.

Условия России — необходимо, чтобы Украина признала территориальные потери. Фото © mid.ru

Наши условия мира

Сергей Лавров обозначил, какой мир устроит Россию. Необходимо, чтобы Украина признала территориальные потери. Также Киеву придётся закончить с русофобией, в том числе нападки на Украинскую православную церковь. И главное — вопрос НАТО.

— Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на Украинской земле с участием иностранных войск, — заявил дипломат.

Вопрос санкций второстепенный. По мнению Лаврова, ограничения дали понять России, что рассчитывать можно только на себя.

Гибридная борьба США с Россией и переход в ядерную фазу

Такер Карлсон начал интервью с вопроса о войне между США и Россией. Обозреватель напомнил, что Штаты финансируют противника РФ, позволяют ему бить по территории государства. Сергей Лавров заявил, что официально с США войны нет, но есть гибридная версия. И это опасно.

Но главное, что бросается в глаза в беседе американского журналиста и российского дипломата, — это чрезвычайная обеспокоенность (на грани паники) Карлсона перспективой ядерной войны между Россией и Америкой. С этого он начал беседу, этим же, по сути, и закончил. По контрасту с тревожностью интервьюера Лавров был предельно спокоен и сдержан.

Глава ведомства последовательно отвергал предположения Карлсона о том, что Россия и США уже находятся в состоянии горячей войны, и только в самом конце интервью подчеркнул, что позиция Вашингтона, согласно которой в случае эскалации конфликта до стадии ядерного могут пострадать европейские союзники США, но не сама Америка, является ошибочной.

«Вы хотите сказать, что американские политики предполагают, что может произойти обмен ядерными ударами, который напрямую не затронет Соединённые Штаты, а вы утверждаете, что это неправда?» — едва ли не с облегчением спросил Карлсон (ведь именно это он и хотел услышать все полтора часа интервью). И Лавров не стал его разочаровывать.

Больше всего Такера Карлсона волновал вопрос ядерного удара по США. Фото © mid.ru

Министр ответил: «Да, именно это я и сказал. Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим».

Таким образом, главное, зачем Карлсон приехал в Москву, всё-таки прозвучало. Как говорил Штирлиц, запоминается всегда последняя фраза. Лавров дал администрации Трампа важный козырь в борьбе с уходящей администрацией Байдена, многие представители которой по-прежнему остаются на ключевых должностях в Госдепе, Пентагоне и других госструктурах. Нарратив «демократы едва не довели мир до ядерной войны» получит теперь мощное подкрепление в лице интервью с российским министром иностранных дел. В этом смысле можно констатировать, что первый раунд неофициальной коммуникации между новыми хозяевами Белого дома и Кремлём состоялся.