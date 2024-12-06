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6 декабря, 05:08

Лавров поправил Карлсона, напомнив о должности Байдена в 2016 году

Лавров поправил Карлсона, напомнив, что Байден в 2016 году был вице-президентом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью с американским журналистом и блогером Такером Карлсоном исправил его ошибку, касающуюся поста Джо Байдена, который он занимал в 2016 году.

Карлсон, задавая вопрос Лаврову, отметил, что в декабре 2016 года, «в последние дни правления администрации Байдена», тот ещё больше усложнил отношения между РФ и Штатами. Однако дипломат уточнил, что в тот момент президентом США был Барак Обама, а Джо Байден занимал пост вице-президента.

«Да. Прошу прощения», — признал ошибку журналист.

Никакого НАТО, красные линии и сигнал России: Что сказал Лавров в интервью Такеру Карлсону
Никакого НАТО, красные линии и сигнал России: Что сказал Лавров в интервью Такеру Карлсону

Интервью главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсона вышло сегодня, 6 декабря. Видеозапись беседы, опубликованная в соцсети X, за час собрала миллион просмотров.

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Telegram / МИД России

Анатолий Цейко
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