Лавров поправил Карлсона, напомнив о должности Байдена в 2016 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью с американским журналистом и блогером Такером Карлсоном исправил его ошибку, касающуюся поста Джо Байдена, который он занимал в 2016 году.

Карлсон, задавая вопрос Лаврову, отметил, что в декабре 2016 года, «в последние дни правления администрации Байдена», тот ещё больше усложнил отношения между РФ и Штатами. Однако дипломат уточнил, что в тот момент президентом США был Барак Обама, а Джо Байден занимал пост вице-президента.