В ночь на 6 декабря вышло интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа была опубликована российского внешнеполитического ведомства и транслировалась на ряде других платформ, в том числе, на YouTube-канале экс-ведущего Fox News, его сайте и соцсети X. Life.ru собрал главные заявления дипломата.

В ходе беседы, как и было ожидаемо, была затронута тема Украины, НАТО, отношений США и России. В частности, российский министр напомнил, что Москва не находится в состоянии войны с Вашингтоном и не хочет её. Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы иметь нормальные отношения со всеми своими соседями и нет причин, чтобы РФ и Америка не могли сотрудничать «ради Вселенной». Отвечая на вопрос журналиста о роли Штатов в украинском конфликте глава МИД сообщил, что происходящее в Незалежной является гибридной войной.

При этом Лавров выразил надежду на то, что Америка всерьёз восприняла сигнал России после применения баллистической ракеты «Орешник». Если западные государства не усвоят этот сигнал, то Россия готова направить дополнительные «сообщения», заверил министр. Он подчеркнул, что удар «Орешником» показал, что РФ не позволит нанести ей стратегическое поражение.

Министр также объяснил позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Он заявил, что Россия защищает свои интересы и интересы русскоязычного населения Незалежной. Поддержка Запада военным и финансовым путём, в свою очередь, только усугубляет ситуацию.

«Не мы начали войну. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вёл против своего народа в Донбассе», — заявил Лавров.

Лавров также обсудил более широкие аспекты международных отношений, включая роль России в глобальных делах. Он подчеркивал необходимость многополярного мира, где бы учитывались интересы всех стран, а не только западных держав. Министр также рассказал о неизвестной ранее беседе с американским госсекретарём Энтони Блинкеном по теме Украины, и поделился отношением к Дональду Трампу.

Дипломат перечислил и условия для мирного разрешения конфликта. Он пояснил, что такой исход событий возможен только при отказе Киева от планов вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и прекращении учений с участием иностранных войск.

Ответил министр и на другие вопросы, в том числе об отравлении Алексея Навального*. Так, Лавров напомнил, что Россия до сих пор не получила от Германии результатов его анализов. Упомянул дипломат и о судьбе Юлии и Сергея Скрипалей, так как Великобритания не предоставляет Москве данные.

Лавров в 80-минутном интервью представил точку зрения Москвы на ряд ключевых вопросов, подчёркивая необходимость диалога и уважения к интересам всех стран в рамках международных отношений. Стоит отметить, что за считанные часы оно набрало бешеную популярность в сети.