Лавров заявил о готовности России к конструктивному сотрудничеству с США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон не находятся в состоянии войны. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Лавров отметил, что Россия всегда была настроена на мирное взаимодействие с другими государствами, в том числе с США.

«Я бы так не сказал (что США и РФ в состоянии войны). В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — подчеркнул глава МИД.

Министр напомнил, что российский президент Владимир Путин многократно высказывал уважение к американскому народу и его достижениям на мировой арене. По словам главы МИД, Россия не видит препятствий для установления партнёрства с американцами, с учётом общей заинтересованности в решении глобальных проблем.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — подытожил Лавров.