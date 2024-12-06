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6 декабря, 00:07

Лавров заявил о готовности России к конструктивному сотрудничеству с США

Лавров: Россия и США не находятся в состоянии войны

Карлсон и Лавров. Обложка © Youtube / Tucker Carlson

Карлсон и Лавров. Обложка © Youtube / Tucker Carlson

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон не находятся в состоянии войны. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Лавров отметил, что Россия всегда была настроена на мирное взаимодействие с другими государствами, в том числе с США.

«Я бы так не сказал (что США и РФ в состоянии войны). В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — подчеркнул глава МИД.

Министр напомнил, что российский президент Владимир Путин многократно высказывал уважение к американскому народу и его достижениям на мировой арене. По словам главы МИД, Россия не видит препятствий для установления партнёрства с американцами, с учётом общей заинтересованности в решении глобальных проблем.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — подытожил Лавров.

Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны с США
Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны с США

Ранее глава МИД РФ сообщил о наличии закрытых каналов связи со Штатами. Однако основное их применение связано с обсуждением вопросов обмена заключенными.

Тимур Хингеев
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