Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны с США

Россия не хочет ядерной войны со Штатами и делает всё для её недопущения, однако угрозы США о возможности обмена такого рода ударами вызывают обеспокоенность. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое состоялось в Москве.

Лавров подчеркнул, что у России нет цели начать ядерную войну со Штатами, а российская ядерная доктрина гласит, что главное — избежать такого столкновения.

Министр напомнил, что именно Москва инициировала совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, где заявила, что сделает всё для недопущения ядерной войны. При этом он вспомнил угрозы представителя стратегического командования Минобороны США контр-адмирала Томаса Бьюкенена, который заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.

«Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьёзная ошибка», — пояснил Лавров.