В Белом доме опровергли планы по передаче Украине ядерного оружия

Власти Штатов не рассматривают в качестве потенциального шага передачу Киеву ядерного оружия. Такое заявление сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — ответил он на соответствующий вопрос.