В Белом доме опровергли планы по передаче Украине ядерного оружия
Салливан: Белый дом не рассматривает передачу Киеву ядерного оружия
Власти Штатов не рассматривают в качестве потенциального шага передачу Киеву ядерного оружия. Такое заявление сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — ответил он на соответствующий вопрос.
Напомним, в американском издании New York Times появилась публикация, где сообщалось, что ряд чиновников из США и Евросоюза лоббируют перспективу возвращения ядерных вооружений Незалежной. В частности, рассматривался вариант базирования конвенционного оружия. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал сторонников этой идеи больными паранойей, МИД РФ предупредил, что подобное решение приведёт к неуправляемой эскалации, а российский президент Владимир Путин пообещал, что в ответ на этот шаг Москва применит все средства поражения из своего арсенала.
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