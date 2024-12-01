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1 декабря, 15:58

В Белом доме опровергли планы по передаче Украине ядерного оружия

Салливан: Белый дом не рассматривает передачу Киеву ядерного оружия

Власти Штатов не рассматривают в качестве потенциального шага передачу Киеву ядерного оружия. Такое заявление сделал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал»,ответил он на соответствующий вопрос.

Стало известно о планах США по обновлению ядерной триады
Стало известно о планах США по обновлению ядерной триады

Напомним, в американском издании New York Times появилась публикация, где сообщалось, что ряд чиновников из США и Евросоюза лоббируют перспективу возвращения ядерных вооружений Незалежной. В частности, рассматривался вариант базирования конвенционного оружия. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал сторонников этой идеи больными паранойей, МИД РФ предупредил, что подобное решение приведёт к неуправляемой эскалации, а российский президент Владимир Путин пообещал, что в ответ на этот шаг Москва применит все средства поражения из своего арсенала.

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Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Юрий Лысенко
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