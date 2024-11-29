Стало известно о планах США по обновлению ядерной триады

В США работают над обновлением и модернизацией ядерной триады. Таким образом новейший бомбардировщик B-21 Raider пятого поколения будет принят на вооружение уже в 2027 году. Об этом следует из доклада «Росконгресса».

Также в документах говорится, что у 100% американских систем истечёт срок службы к 2035 году. А уже в 2040-х это затронет абсолютно все средства доставки ядерного оружия США. Таким образом крылатая ракета воздушного базирования (ALCM) и МБР Minuteman III будут иметь более 50 лет своего 10-летнего проектного срока службы. Некоторые из средств вооружения, например, ПЛАРБ класса Ohio, уже превысили свой прогнозируемый срок эксплуатации.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на доклад, сейчас Штаты разрабатывают новую межконтинентальную баллистическую ракету LGM-35 Sentinel, которая заменит МБР Minuteman III. На её разработку и исследования только на 2025 году администрация Джо Байден запросила 3,7 млрд долларов. При этом Sentinel будет поставлена только к 2030-м и пробудет на вооружении до 2070-х. Затраты на создание МБР уже превысили план на 81%, опустошив госбюджет США на 140 миллиардов долларов.

Также в Штатах запланирована полная замена подводных лодок класса Ohio на атомные ракетоносцы класса Columbia. На создание и обслуживание 12 субмарин на 2025 год запрошено 9,9 миллиарда долларов. На период введения в состав новых подводных лодок срок службы субмарин Trident II будет повторно продлён. Также в США планируют в грядущем году модернизировать ракеты D5LE и D5LE2 ВМС, что обойдётся в 2,5 миллиарда долларов.