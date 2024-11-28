Шойгу раскрыл, кого Россия готова укрыть под своим «ядерным зонтиком»

Ядерный зонтик России, согласно обновленной ядерной доктрине, в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу после заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Хочу отметить, что даже в предыдущей доктрине этот зонтик, как вы его называете, уже охватывал наших союзников. Это было чётко обозначено. Что касается новой доктрины, то она также в первую очередь касается стран ОДКБ. В ней есть отдельное важное дополнение, которое, на мой взгляд, затрагивает Беларусь», — отметил он в кулуарах совместного заседания в Астане.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этих документах указано, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения (ОМУ) по России или её союзникам, а также в случае угрозы суверенитету России и Беларуси.