«Орешник» (ракета)
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28 ноября, 09:19

Шойгу раскрыл, кого Россия готова укрыть под своим «ядерным зонтиком»

Шойгу: Ядерный зонтик по новой доктрине распространяется на страны ОДКБ

Ядерный зонтик России, согласно обновленной ядерной доктрине, в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу после заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Хочу отметить, что даже в предыдущей доктрине этот зонтик, как вы его называете, уже охватывал наших союзников. Это было чётко обозначено. Что касается новой доктрины, то она также в первую очередь касается стран ОДКБ. В ней есть отдельное важное дополнение, которое, на мой взгляд, затрагивает Беларусь», — отметил он в кулуарах совместного заседания в Астане.

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19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этих документах указано, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения (ОМУ) по России или её союзникам, а также в случае угрозы суверенитету России и Беларуси.

Доктрина также предусматривает возможность использования ядерного оружия в ответ на атаки на ключевые военные и государственные объекты России, а также в случае массированного запуска средств воздушно-космического нападения, пересекающих российскую границу. Тем не менее, в документе подчеркивается, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, и его применение является крайней мерой.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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