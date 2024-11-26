«Психоз у Joe The Walking Dead»: Медведев предостерёг от поставок ядерки Украине
Медведев уверен, что авторы идеи передать ядерное оружие Киеву больны паранойей
Западные чиновники явно страдают от «параноидального психоза», предлагая снабдить Украину ядерным оружием. Об этом написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил задуматься, а всё ли в порядке с процессом принятия решений у авторов инициативы.
«Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. <…> Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — отметил политик.
Медведев напомнил, что Россия будет вынуждена расценить передачу такого оружия Киеву как «свершившееся нападение» на нашу страну, о чём прямо указывает новая ядерная доктрина. Он подчеркнул, что «последствия очевидны» всем участникам международных отношений, поэтому вызывает удивление недальновидность Запада.
Ранее газета New York Times написала, что некоторые чиновники из США и Европы предложили идею о возможном возвращении ядерного оружия Украине. Например, рассматривается вариант размещения запасов конвенционного оружия на территории страны.
Life.ru