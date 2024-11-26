Западные чиновники явно страдают от «параноидального психоза», предлагая снабдить Украину ядерным оружием. Об этом написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил задуматься, а всё ли в порядке с процессом принятия решений у авторов инициативы.

«Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. <…> Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — отметил политик.

Медведев напомнил, что Россия будет вынуждена расценить передачу такого оружия Киеву как «свершившееся нападение» на нашу страну, о чём прямо указывает новая ядерная доктрина. Он подчеркнул, что «последствия очевидны» всем участникам международных отношений, поэтому вызывает удивление недальновидность Запада.