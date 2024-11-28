«Россия использует все средства»: Путин предостерёг Запад от передачи ядерного оружия Киеву

Если Украине передадут ядерное оружие, Россия тут же примет меры, использовав все возможные средства поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, завершая государственный в Казахстан.

«Как вы думаете — на уровне здравого смысла, — если страна, с которой мы по сути сейчас ведём боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае использовать все — я хочу это подчеркнуть, — именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все», — указал президент РФ.