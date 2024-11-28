«Россия использует все средства»: Путин предостерёг Запад от передачи ядерного оружия Киеву
Путин: Если Киеву передадут ядерное оружие, РФ использует все средства поражения
Если Украине передадут ядерное оружие, Россия тут же примет меры, использовав все возможные средства поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, завершая государственный в Казахстан.
«Как вы думаете — на уровне здравого смысла, — если страна, с которой мы по сути сейчас ведём боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае использовать все — я хочу это подчеркнуть, — именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все», — указал президент РФ.
Российский лидер также отметил, что сценарий передачи Украине ядерного оружия не будет допущен.
Ранее газета New York Times сообщила, что некоторые чиновники из США и Европы предложили идею о возможном возвращении ядерного оружия Украине. Например, рассматривается вариант размещения запасов конвенционного оружия на территории страны. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что авторы этой инициативы больны паранойей, а в МИД предупредили о неуправляемой эскалации конфликта.
Life.ru