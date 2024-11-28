«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 13:47

Путин: О передаче ядерного оружия Киеву рассуждают только безответственные люди

Лишь безответственные люди могут высказывать идеи о передаче Киеву ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане. Российский лидер не поддержал дискуссии среди западных элит по этому поводу.

«Такие заявления исходят от тех, кто не несёт ответственности и не осознает последствий своих слов для судьбы своих стран и всего мира», — указал глава государства.

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Ранее Путин сообщил, что в самом ближайшем будущем Вооруженные силы России планируют нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Возможно, для этих целей будут задействованы ракеты «Орешник». Президент подчеркнул, что Россия будет реагировать на любые акты агрессии в свой адрес, при этом выбор вооружения будет определяться конкретными задачами.

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Lfie.ru

Марина Фещенко
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