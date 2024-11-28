Путин: О передаче ядерного оружия Киеву рассуждают только безответственные люди
Лишь безответственные люди могут высказывать идеи о передаче Киеву ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане. Российский лидер не поддержал дискуссии среди западных элит по этому поводу.
«Такие заявления исходят от тех, кто не несёт ответственности и не осознает последствий своих слов для судьбы своих стран и всего мира», — указал глава государства.
Ранее Путин сообщил, что в самом ближайшем будущем Вооруженные силы России планируют нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Возможно, для этих целей будут задействованы ракеты «Орешник». Президент подчеркнул, что Россия будет реагировать на любые акты агрессии в свой адрес, при этом выбор вооружения будет определяться конкретными задачами.
Lfie.ru