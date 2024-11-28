Путин: О передаче ядерного оружия Киеву рассуждают только безответственные люди

Лишь безответственные люди могут высказывать идеи о передаче Киеву ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане. Российский лидер не поддержал дискуссии среди западных элит по этому поводу.