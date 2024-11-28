Россия будет отвечать на агрессию в свой адрес, предупредил Путин

Россия будет реагировать на любые акты агрессии против себя, при этом выбор оружия будет зависеть от конкретных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«Безусловно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении нашей страны. Как именно, когда и какое оружие будет использовано, зависит от объектов поражения, которые определит Министерство обороны. Для каждого конкретного объекта необходимо применять соответствующий инструмент», — отметил глава государства.