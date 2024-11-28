«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:41

Путин: Бить гиперзвуком по небольшим объектам — что стрелять из пушки по воробьям

Президент России Владимир Путин отметил, что использование гиперзвуковых ракет против мелких объектов нецелесообразно. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«Наносить удар гиперзвуковой ракетой по незначительной цели — это все равно что стрелять из пушки по воробьям», — сказал российский лидер.

Россия будет отвечать на агрессию в свой адрес, предупредил Путин
Россия будет отвечать на агрессию в свой адрес, предупредил Путин

Ранее Путин проанонсировал, что в ближайшее время ВС РФ готовятся нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Не исключено, что для этого будут использованы ракеты «Орешник». Глава государства отметил, что Россия будет реагировать на любые акты агрессии против себя, при этом выбор оружия будет зависеть от конкретных целей.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar