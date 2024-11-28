Путин: Бить гиперзвуком по небольшим объектам — что стрелять из пушки по воробьям
Президент России Владимир Путин отметил, что использование гиперзвуковых ракет против мелких объектов нецелесообразно. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Астане.
«Наносить удар гиперзвуковой ракетой по незначительной цели — это все равно что стрелять из пушки по воробьям», — сказал российский лидер.
Ранее Путин проанонсировал, что в ближайшее время ВС РФ готовятся нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Не исключено, что для этого будут использованы ракеты «Орешник». Глава государства отметил, что Россия будет реагировать на любые акты агрессии против себя, при этом выбор оружия будет зависеть от конкретных целей.
Life.ru