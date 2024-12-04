«Намного ближе»: Карлсон предупредил о вероятности ядерной катастрофы

Американский журналист Такер Карлсон, находящийся с визитом в Москве, поделился своим мнением в соцсети X о текущем состоянии отношений между США и Россией. По его словам, мир оказался на грани ядерной войны, а большинство граждан Америки не осознаёт, что страна фактически находится в состоянии необъявленной войны.

Такер Карлсон сделал ряд заявлений. Видео © X / TuckerCarlson

По его мнению, Штаты активно вовлечены в операции, которые включают прямое участие в боях на территории России, и это приближает мир к ядерному столкновению. Журналист отметил, что напряжённость сейчас значительно выше, чем в эпоху Карибского кризиса, когда мир также стоял на грани глобального конфликта.

«Мы находимся на краю ядерной войны, намного ближе, чем в те времена, когда мир переживал Карибский кризис», — заявил журналист.