«Намного ближе»: Карлсон предупредил о вероятности ядерной катастрофы
Такер Карлсон: США находятся на грани ядерного конфликта с Россией
Американский журналист Такер Карлсон, находящийся с визитом в Москве, поделился своим мнением в соцсети X о текущем состоянии отношений между США и Россией. По его словам, мир оказался на грани ядерной войны, а большинство граждан Америки не осознаёт, что страна фактически находится в состоянии необъявленной войны.
Такер Карлсон сделал ряд заявлений. Видео © X / TuckerCarlson
По его мнению, Штаты активно вовлечены в операции, которые включают прямое участие в боях на территории России, и это приближает мир к ядерному столкновению. Журналист отметил, что напряжённость сейчас значительно выше, чем в эпоху Карибского кризиса, когда мир также стоял на грани глобального конфликта.
«Мы находимся на краю ядерной войны, намного ближе, чем в те времена, когда мир переживал Карибский кризис», — заявил журналист.
Ранее Карлсон анонсировал интервью с главой МИД РФ Лавровым. По его словам, материал получился «захватывающим».
Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Dyskin