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4 декабря, 04:32

«Намного ближе»: Карлсон предупредил о вероятности ядерной катастрофы

Такер Карлсон: США находятся на грани ядерного конфликта с Россией

Американский журналист Такер Карлсон, находящийся с визитом в Москве, поделился своим мнением в соцсети X о текущем состоянии отношений между США и Россией. По его словам, мир оказался на грани ядерной войны, а большинство граждан Америки не осознаёт, что страна фактически находится в состоянии необъявленной войны.

Такер Карлсон сделал ряд заявлений. Видео © X / TuckerCarlson

По его мнению, Штаты активно вовлечены в операции, которые включают прямое участие в боях на территории России, и это приближает мир к ядерному столкновению. Журналист отметил, что напряжённость сейчас значительно выше, чем в эпоху Карибского кризиса, когда мир также стоял на грани глобального конфликта.

«Мы находимся на краю ядерной войны, намного ближе, чем в те времена, когда мир переживал Карибский кризис», — заявил журналист.

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Ранее Карлсон анонсировал интервью с главой МИД РФ Лавровым. По его словам, материал получился «захватывающим».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Dyskin

Тимур Хингеев
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