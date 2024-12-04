Карлсон озвучил причины нежелания Зеленского идти к нему на интервью

Американское дипломатическое представительство в Киеве запретило Владимиру Зеленскому дать интервью журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал экс-ведущий Fox News в видеообращении в соцсети X.

В ролике, который был записан в России, Карлсон пояснил, что он и его представители долгое время уговаривали Зеленского на интервью. Переговоры шли около года.