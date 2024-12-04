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4 декабря, 00:11

Карлсон озвучил причины нежелания Зеленского идти к нему на интервью

Журналист Карлсон: Посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать интервью

Такер Карслон и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж Life.ru / flickr / gageskidmore / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Такер Карслон и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж Life.ru / flickr / gageskidmore / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Американское дипломатическое представительство в Киеве запретило Владимиру Зеленскому дать интервью журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал экс-ведущий Fox News в видеообращении в соцсети X.

В ролике, который был записан в России, Карлсон пояснил, что он и его представители долгое время уговаривали Зеленского на интервью. Переговоры шли около года.

«Мы пытались зайти с разных сторон, мы говорили со многими в его окружении. Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: «Вы не можете давать [это] интервью», — объяснил журналист.

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Напомним, ещё в феврале этого года Карлсон говорил о намерении взять интервью у Владимира Зеленского. Спустя время американец заявил, что глава киевского режима отклонил все его просьбы о беседе. Причиной такого решения Зеленского некоторые эксперт назвали страх. В итоге летом Карлсон всё-таки анонсировал интервью с Зеленским, однако в офисе лидера киевского режима это опровергли.

Оксана Попова
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