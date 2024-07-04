Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 21:59

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что записал интервью с Владимиром Зеленским. Анонс бывший телеведущий Fox News опубликовал в соцсети X.

"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным", — написал журналист.

По словам Карлсона, цель этой беседы состоит в предоставлении американцам информации о конфликте, который оказывает прямое влияние на положение их страны в мире. Он не назвал точной даты выхода ролика, добавив лишь, что запись появится в Сети "скоро". Комментаторы с иронией отреагировали на публикацию: одни усомнились в искренности Зеленского, а другие начали подкалывать бывшего комика.

"Дай угадаю, он будет лгать и выпрашивать деньги?" — предположил один из пользователей.

"Спросите, откуда у его жены деньги на покупку Bugatti стоимостью 4,5 миллиона долларов", — пошутил второй юзер.

"Вопрос № 1: Сколько кокаина вы нюхаете регулярно?" — сыронизировал третий.

"Умный человек": Такер Карлсон признался, что Путин впечатлил его больше, чем Байден
"Умный человек": Такер Карлсон признался, что Путин впечатлил его больше, чем Байден

Напомним, что в апреле Карлсон сетовал на нежелание Зеленского отвечать на многочисленные просьбы об интервью. А незадолго до этого, 9 февраля 2024 года, журналист опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, записанное в Кремле.

Обложка ©

Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Такер Карлсон
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров