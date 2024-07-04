Киев опроверг, что Зеленский даст интервью Такеру Карлсону
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В Киеве опровергли, что Владимир Зеленский даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсон. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Никифоров написал в соцсетях, что у Зеленского "совсем другой график и Такера Карлсона там нет".
Напомним, ранее американский журналист анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. По словам Карлсона, цель этой беседы состоит в предоставлении жителям США информации о конфликте, который оказывает прямое влияние на положение их страны. Он не назвал точной даты выхода ролика, добавив лишь, что запись появится в Сети "скоро". При этом ещё в апреле Карлсон сетовал на нежелание Зеленского отвечать на многочисленные просьбы об интервью.
А незадолго до этого, 9 февраля 2024 года, журналист опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, записанное в Кремле.