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4 июля, 08:29

Киев опроверг, что Зеленский даст интервью Такеру Карлсону

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Киеве опровергли, что Владимир Зеленский даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсон. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Никифоров написал в соцсетях, что у Зеленского "совсем другой график и Такера Карлсона там нет".

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Напомним, ранее американский журналист анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. По словам Карлсона, цель этой беседы состоит в предоставлении жителям США информации о конфликте, который оказывает прямое влияние на положение их страны. Он не назвал точной даты выхода ролика, добавив лишь, что запись появится в Сети "скоро". При этом ещё в апреле Карлсон сетовал на нежелание Зеленского отвечать на многочисленные просьбы об интервью.

А незадолго до этого, 9 февраля 2024 года, журналист опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, записанное в Кремле.

Александра Вишнякова
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