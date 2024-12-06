Лавров рассказал Карлсону о закрытых каналах связи между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что между Москвой и Вашингтоном существуют несколько закрытых каналов связи. Однако основное их применение связано с обсуждением вопросов обмена заключенными. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Есть несколько каналов, но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах. Было несколько таких обменов», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что есть и каналы, которые не предаются огласке, но в основном американская сторона передаёт те же позиции, которые озвучиваются публично. По словам Лаврова, США продолжают поддерживать «формулу мира Владимира Зеленского» и другие инициативы, которые Москва считает бесперспективными.

Кроме того, Лавров рассказал о серии встреч и конференций западных стран, где обсуждаются действия против России. Министр добавил, что западные страны планируют созвать очередную конференцию в первой половине следующего года, на которую «любезно пригласят» Россию и предъявят ультиматум.

«Западники провели несколько серий встреч, конференцию в Копенгагене, саммит в Бюргенштоке. Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут ещё одну конференцию и на неё на этот раз «любезно пригласят» Россию», — добавил министр.