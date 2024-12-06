Лавров в интервью Карлсону: Происходящее на Украине является гибридной войной

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе него глава МИД заявил, что Россия не воюет со Штатами, однако против Москвы развёрнута гибридная война.

«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — высказался Лавров.