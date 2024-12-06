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5 декабря, 22:32

Лавров в интервью Карлсону: Происходящее на Украине является гибридной войной

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе него глава МИД заявил, что Россия не воюет со Штатами, однако против Москвы развёрнута гибридная война.

«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — высказался Лавров.

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Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, ведя войну чужими руками. Он пояснил, что Украина не получает достаточной поддержки для эффективного противостояния.

Оксана Попова
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