Лавров назвал позицию Борреля по миру на Украине дилетантизмом и безумием
Лавров: Слова об отсутствии альтернативы «формуле мира» на Украине — дилетантизм
Мнение об отсутствии альтернативы «формуле мира» Владимира Зеленского является дилетантизмом и безумием. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В связи с этим министр вспомнил слова главы европейской дипломатии Жозеп Боррель, который указывал, что внимание в контексте украинского конфликта якобы заслуживает только план Зеленского.
«Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — отметил Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».
По словам главы МИД РФ, территорию РФ Москва ни с кем не обсуждает. Он напомнил, что глава государства Владимир Путин в июне уже выдвигал требования для прекращения огня и начала переговоров. Как подчеркнул министр, после событий в Курской области подобный сценарий стал невозможен.
Напомним, в середине июня Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, Запорожской области и Херсонщины, а также официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По словам президента РФ, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин тогда подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие.
Как сообщал Life.ru, 6 августа ВСУ попытались совершить прорыв в Курской области. ВС России ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР. Но наши бойцы уверенно продвигаются по всей линии фронта, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Согласно данным Минобороны, украинская армия потеряла более 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье.
VK / МИД России