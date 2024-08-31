Лавров назвал позицию Борреля по миру на Украине дилетантизмом и безумием

Мнение об отсутствии альтернативы «формуле мира» Владимира Зеленского является дилетантизмом и безумием. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В связи с этим министр вспомнил слова главы европейской дипломатии Жозеп Боррель, который указывал, что внимание в контексте украинского конфликта якобы заслуживает только план Зеленского.

«Это тупик. Понятно, что Боррелю сейчас хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе. Он уходит со своих постов. Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — отметил Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток».

По словам главы МИД РФ, территорию РФ Москва ни с кем не обсуждает. Он напомнил, что глава государства Владимир Путин в июне уже выдвигал требования для прекращения огня и начала переговоров. Как подчеркнул министр, после событий в Курской области подобный сценарий стал невозможен.