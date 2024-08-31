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31 августа, 14:07

Лавров заявил, что РФ никогда не станет вести переговоры об обмене своих территорий

Лавров: Курскую область атаковали для обмена, но РФ не обсуждает свою территорию

Владимир Зеленский уже признавался, что нападение на Курскую область планировалось для дальнейшего «обмена» территориями. Однако Россия никогда не станет вести переговоры по поводу земель, что ей принадлежат. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания по Фрейду, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берёт, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведём», — сказал глава МИД в беседе с RT.

Авантюра превратилась в анекдот: Военный обозреватель высмеял план Зеленского по Курской области
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Ранее журналисты Forbes заявили, что операция ВСУ в Курской области не достигла целей. Предполагалось, что вторжение остановит российские войска на Покровском направлении, однако этого не случилось. Напротив, ВС России совершили прорыв и вынудили ВСУ перебросить одну из наступательных бригад. Напомним, 6 августа украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области. ВС России ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье.

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VK / МИД России

Мария Любицкая
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