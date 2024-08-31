Лавров заявил, что РФ никогда не станет вести переговоры об обмене своих территорий

Владимир Зеленский уже признавался, что нападение на Курскую область планировалось для дальнейшего «обмена» территориями. Однако Россия никогда не станет вести переговоры по поводу земель, что ей принадлежат. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания по Фрейду, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берёт, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведём», — сказал глава МИД в беседе с RT.