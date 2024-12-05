В Германии назвали важным интервью Лаврова Карлсону

Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хёке поделился своими впечатлениями от интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению немецкого политика, они сделали то, что следует совершить РФ и США — поговорить друг с другом.

«Карлсон делает то, что на самом деле должны делать политики двух ядерных держав США и РФ — поговорить друг с другом!» — написал Хёке в соцсети Х.