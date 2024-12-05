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5 декабря, 19:07

В Германии назвали важным интервью Лаврова Карлсону

Немецкий политик Хёке назвал интервью Карлсона с Лавровым очень важным

Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хёке поделился своими впечатлениями от интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению немецкого политика, они сделали то, что следует совершить РФ и США — поговорить друг с другом.

«Карлсон делает то, что на самом деле должны делать политики двух ядерных держав США и РФ — поговорить друг с другом!» — написал Хёке в соцсети Х.

Политик назвал очень важным, что американский журналист провёл интервью с Лавровым для передачи позиции России. Он также заявил, что с большим интересом посмотрел беседу, отметив обширные исторические знания российского министра, которых «почти полностью лишены немецкие политики высокого ранга». Хёке резюмировал, что посмотреть интервью стоит всем.

Захарова рассказала, о чём Лавров говорил в интервью Карлсону
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Напомним, Такер Карлсон вновь приехал в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. По его оценке, беседа получилась «захватывающей». По данным официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, беседа будет опубликована в ночь на 6 декабря.

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Telegram / Мария Захарова

Алена Пенчугина
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