В Германии назвали важным интервью Лаврова Карлсону
Немецкий политик Хёке назвал интервью Карлсона с Лавровым очень важным
Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хёке поделился своими впечатлениями от интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению немецкого политика, они сделали то, что следует совершить РФ и США — поговорить друг с другом.
«Карлсон делает то, что на самом деле должны делать политики двух ядерных держав США и РФ — поговорить друг с другом!» — написал Хёке в соцсети Х.
Политик назвал очень важным, что американский журналист провёл интервью с Лавровым для передачи позиции России. Он также заявил, что с большим интересом посмотрел беседу, отметив обширные исторические знания российского министра, которых «почти полностью лишены немецкие политики высокого ранга». Хёке резюмировал, что посмотреть интервью стоит всем.
Напомним, Такер Карлсон вновь приехал в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. По его оценке, беседа получилась «захватывающей». По данным официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, беседа будет опубликована в ночь на 6 декабря.
Telegram / Мария Захарова