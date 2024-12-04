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4 декабря, 10:27

Захарова рассказала, о чём Лавров говорил в интервью Карлсону

Захарова: В интервью Карлсону Лавров подробно обсудил положение Украины

Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Wikipedia, Wikipedia

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров подробно обсудил положение дел на Украине, действиях киевского режима, а также потенциальное будущее этой страны. Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«О том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса говорил Сергей Лавров в интервью», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, интервью Лаврова с Карлсоном выйдет на днях.

Монтируется и переводится: Захарова назвала сроки выхода интервью Лаврова Карлсону
Монтируется и переводится: Захарова назвала сроки выхода интервью Лаврова Карлсону

Напомним, ранее стало известно, что Такер Карлсон записал интервью с Сергеем Лавровым. Для этого он прилетел в Москву. Первое фото с интервью показала Мария Захарова. Тем временем анонс интервью Карлсона с росийским министром набрал уже почти шесть миллионов просмотров.

Мария Любицкая
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