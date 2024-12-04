Захарова рассказала, о чём Лавров говорил в интервью Карлсону

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров подробно обсудил положение дел на Украине, действиях киевского режима, а также потенциальное будущее этой страны. Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«О том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса говорил Сергей Лавров в интервью», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, интервью Лаврова с Карлсоном выйдет на днях.