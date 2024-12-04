Монтируется и переводится: Захарова назвала сроки выхода интервью Лаврова Карлсону

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону находится на стадии монтажа и перевода, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, в эфир беседа выйдет через пару дней.

«Сейчас интервью монтируется и переводится. Получилось около полутора часов. Через пару дней выйдет», — подчеркнула Захарова.

В эфире радио Sputnik она призвала россиян набраться терпения. Дипломат подчеркнула, что беседа получилась довольно интересной. Также она напомнила о значении интервью, которое Карлсону дал президент России Владимир Путин.