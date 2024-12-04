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4 декабря, 07:49

Монтируется и переводится: Захарова назвала сроки выхода интервью Лаврова Карлсону

Захарова: Интервью Лаврова Карлсону выйдет через пару дней

Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону находится на стадии монтажа и перевода, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, в эфир беседа выйдет через пару дней.

«Сейчас интервью монтируется и переводится. Получилось около полутора часов. Через пару дней выйдет», — подчеркнула Захарова.

В эфире радио Sputnik она призвала россиян набраться терпения. Дипломат подчеркнула, что беседа получилась довольно интересной. Также она напомнила о значении интервью, которое Карлсону дал президент России Владимир Путин.

«Да, для интервью это было масштабно. Но как ему удалось в доходчивой форме донести до американцев основные вехи — это высочайший пилотаж», — отметила официальный представитель МИД РФ.

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Напомним, ранее стало известно, что американский журналист Такер Карлсон записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Для этого он прилетел в Москву. Первое фото с интервью показала Мария Захарова. А в феврале американский журналист поговорил с Владимиром Путиным. Интервью набрало бешеную популярность в Сети.

Борис Эльфанд
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