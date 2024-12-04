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4 декабря, 04:19

«Наберитесь терпения»: Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Карлсону

Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону

Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала первое фото американского журналиста Такера Карлсона и руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время интервью в Москве.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — подписала Захарова.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его мнению, беседа получилась «захватывающей». В феврале Такер взял интервью у президента России Владимира Путина, которое набрало бешеную популярность в Сети. В числе громких интервью этого года также беседа с основателем Telegram Павлом Дуровым, разговор с философом Александром Дугиным и блогером Хасбиком.

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Оксана Попова
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