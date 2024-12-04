«Наберитесь терпения»: Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Карлсону
Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону
Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала первое фото американского журналиста Такера Карлсона и руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время интервью в Москве.
«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — подписала Захарова.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его мнению, беседа получилась «захватывающей». В феврале Такер взял интервью у президента России Владимира Путина, которое набрало бешеную популярность в Сети. В числе громких интервью этого года также беседа с основателем Telegram Павлом Дуровым, разговор с философом Александром Дугиным и блогером Хасбиком.