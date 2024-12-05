Названа дата выхода интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Захарова: Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря
Такер Карлсон и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Названа дата выхода интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. По данным официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, беседа будет опубликована в ночь на 6 декабря.
«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», — сказала она в эфире Первого канала.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его оценке, беседа получилась «захватывающей». Также в этом году Такер взял интервью у президента России Владимира Путина, которое набрало бешеную популярность в Сети. Также Карлсон общался с основателем Telegram Павлом Дуровым, философом Александром Дугиным и блогером Хасбиком.