Названа дата выхода интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Названа дата выхода интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. По данным официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, беседа будет опубликована в ночь на 6 декабря.

«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», — сказала она в эфире Первого канала.