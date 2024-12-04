Политолог счёл журналиста Карслона засланным казачком команды Трампа
Политолог Шатилов: США заслали Такера Карлсона в Москву с деликатной миссией
Очередная поездка Такера Карлсона в Москву не является в частом видео журналистикой, а несёт в себе «дипломатический заряд». Таким мнением в беседе с Life.ru поделился декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
По его словам, интервью с главой МИД Сергеем Лавровым — не только инфо-повод, но и прикрытие, потому что команде новоизбранного президента США Дональда Трампу нужно, с одной стороны, просчитывать позиции российского руководства, с другой стороны, представить какие-то свои переговорные позиции. И здесь Такер Карслон вполне мог бы сыграть свою роль, полагает собеседник Life.ru.
Трамп сейчас находится в непростой ситуации, демократы много проблем оставили ему в наследство. С другой стороны, ему нужно выстраивать внешнюю политику с учётом многих новых геополитических реалий. В этой ситуации не исключаю, что специально известного журналиста заслали с деликатной миссией — снять материал в духе возможной перезагрузки.
Александр Шатилов
Однако обольщаться и строить завышенные ожидания от прихода Трампа к власти в Америке, по мнению политолога, не стоит. Тот факт, что Трамп решил прозондировать почву, ещё не значит, что он готов действительно идти на какие-то выгодные России компромиссы.
«Трамп — это человек из бизнеса, он очень привык жестко отстаивать интересы и ломать конкурентов. Поэтому я думаю, что здесь как раз специально прислали журналиста, который не вызывает у российской элиты, у российского руководства какого-то негатива. Я думаю, что Такер — засланный казачок, который сам может быть достаточно нейтральным, но через него могут решать определенные задачи американские элиты», — добавил собеседник Life.ru.
Ранее Карлсон сообщил, что посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать ему интервью, вместо этого разрешив общаться с телеканалом CNN. Зато американский журналист пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, ради беседы с дипломатом он даже прилетел в Москву.
Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Dyskin