Отказу Зеленского давать интервью Карслону нашлось позорное объяснение
Украинская журналистка Панченко заявила о страхе Зеленского перед Карлсоном
Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх перед возможным интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.
«Зеленский, безусловно, рад, что у него не будет интервью. Он боится обсуждать тему мира», — прокомментировала Панченко пост Карлсона о запрете со стороны американских властей на интервью с украинским президентом.
Она также отметила, что украинский лидер «не извлекает никакой выгоды из мира».
Ранее Карлсон сообщил, что посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать ему интервью, вместо этого разрешив общаться с телеканалом CNN. Зато американский журналист пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, ради беседы с дипломатом он даже прилетел в Москву.
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