Отказу Зеленского давать интервью Карслону нашлось позорное объяснение

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх перед возможным интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский, безусловно, рад, что у него не будет интервью. Он боится обсуждать тему мира», — прокомментировала Панченко пост Карлсона о запрете со стороны американских властей на интервью с украинским президентом.