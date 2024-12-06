Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил уверенность, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от планов вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и прекращении учений с участием иностранных войск.

Лавров отметил, что Запад должен учитывать изменения, произошедшие в регионе, включая поправки к Конституции России, связанные с результатами референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, которые теперь являются частью Российской Федерации.

Он подчеркнул, что Россия не может мириться с ситуацией, когда на Украине сохраняется законодательство, ограничивающее использование русского языка, российские СМИ и культуру. Министр напомнил, что с момента начала «русофобского наступления» в 2017 году Запад не реагировал на нарушения Украины своих обязательств по Уставу ООН, и теперь нашей стране пришлось принимать меры. Лавров добавил, что это противоречие необходимо исправить.

«Наша позиция законна — никакого НАТО у нас на пороге. ОБСЕ согласилась, что этого не должно быть, если это вредит нам. И не забудьте о восстановлении прав русских», — подчеркнул глава МИД.

Лавров также напомнил, что цель специальной военной операции заключается в защите языковых, религиозных и культурных прав национальных меньшинств, что полностью соответствует принципам Устава ООН и ОБСЕ. Он отметил, что в рамках этой организации были проведены несколько саммитов, на которых подтверждалось, что безопасность не может быть гарантирована путем доминирования одного из блоков.

Дипломат также отметил, что Западная Европа стремится приблизиться к российским границам через Украину. По его словам, у западных стран были планы, которые обсуждались практически открыто, включающие размещение британских военно-морских баз на Азовском море, а также «присмотр» к Крыму с намерением создать там базу НАТО.