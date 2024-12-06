Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ставит целью уничтожение украинцев, ведь они являются «братьями и сёстрами» для народа РФ. В интервью журналисту Такеру Карлсону министр отметил, что Москва не была инициатором конфликта, а также вновь подчеркнул, что долгие годы предупреждала о потенциальных угрозах, связанных с расширением НАТО.

«Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своём «доминировании», — сказал Лавров.

Министр также напомнил о событиях на Незалежной в 2014 году, когда произошёл государственный переворот и добавил, что США открыто поддержали смену власти в Киеве. Лавров сослался на запись разговора между заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и послом на Украине Джеффри Пайеттом, где обсуждалось влияние Штатов на формирование украинского правительства. В разговоре была озвучена сумма в 5 миллиардов долларов, потраченных американцами на Украину с момента её независимости, как гарантии исполнения американских интересов в регионе.

«У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они — братья и сёстры российскому народу», — отметил Лавров.