Лавров назвал Зеленского неадекватным
Лавров заявил, что считает Зеленского неадекватным после его слов о русских
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава киевского режима является неадекватным, если всерьёз надеется вернуть людей русской культуры под свою «территориальную целостность» после всего сделанного им. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Глава МИД напомнил об интервью Зеленского, сделанном в 2021 году. Тогда экс-комик высказался о ситуации на Донбассе, а людей, находящихся по ту сторону линии боевого соприкосновения, он назвал «особями».
«Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чём он заявляет, то считаю его неадекватным», — сказал Лавров.
При этом министр напомнил, что до своего президентства Зеленский защищал русский язык.
Напомним, что интервью Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону вышло в ночь на 6 декабря. В ходе него, в частности, министр затронул тему ударов российским «Орешником» и выразил надежду, что США усвоили этот сигнал.