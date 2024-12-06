Глава киевского режима является неадекватным, если всерьёз надеется вернуть людей русской культуры под свою «территориальную целостность» после всего сделанного им. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Глава МИД напомнил об интервью Зеленского, сделанном в 2021 году. Тогда экс-комик высказался о ситуации на Донбассе, а людей, находящихся по ту сторону линии боевого соприкосновения, он назвал «особями».

«Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чём он заявляет, то считаю его неадекватным», — сказал Лавров.

При этом министр напомнил, что до своего президентства Зеленский защищал русский язык.