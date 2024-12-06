РФ направит новые «сообщения» Западу, если он не сделает выводы после «Орешника»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном выразил надежду на то, что Америка всерьёз восприняла сигнал России после применения баллистической ракеты «Орешник».

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы «Орешник» был воспринят всерьёз», — отметил министр.