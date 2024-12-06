РФ направит новые «сообщения» Западу, если он не сделает выводы после «Орешника»
Лавров: РФ рассчитывает, что США всерьёз воспринял сигнал от запуска «Орешника»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном выразил надежду на то, что Америка всерьёз восприняла сигнал России после применения баллистической ракеты «Орешник».
«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы «Орешник» был воспринят всерьёз», — отметил министр.
Если западные государства не усвоят этот сигнал, то Россия готова направить дополнительные «сообщения». Вместе с этим Лавров напомнил, что удар «Орешником» показал, что РФ не позволит нанести ей стратегическое поражение.
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУпо территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. Президент РФ Владимир Путин сравнил мощь «Орешника» с метеоритом.
Life.ru / Kandinsky 3.1