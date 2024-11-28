Четыре тысячи градусов: Путин сравнил мощь «Орешника» с метеоритом
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
Поражающие элементы ракеты «Орешник» во время удара по объекту нагреваются вплоть до четырёх тысяч градусов. По мощности кинестетическая сила его столкновения с целью сравнима с метеоритом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы же знаем в истории, какие метеориты, где падали, и какие были последствия. Иногда оказывалось достаточно, чтобы целые озера образовывались», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после заседания ОДКБ в Астане.
Ранее Путин допустил, что центры принятия решений в Киеве могут стать новой целью для «Орешника». Также рассмариваются военные объекты, предприятия обороны и промышленности.
Life.ru