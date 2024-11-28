Путин раскрыл неожиданное преимущество «Орешника» в отношении экологии

Несколько одновременно запущенных баллистических ракет «Орешник» могут быть сравнимы с ядерным ударом, но без вреда для экологии. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу — два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду», — заявил лидер.