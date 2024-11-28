«Орешник» (ракета)
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28 ноября, 13:54

Путин раскрыл неожиданное преимущество «Орешника» в отношении экологии

Путин: Удар несколькими «Орешниками» сравним с ядерным, но не заражает экологию

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Несколько одновременно запущенных баллистических ракет «Орешник» могут быть сравнимы с ядерным ударом, но без вреда для экологии. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу — два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду», — заявил лидер.

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Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов и близка к температуре на поверхности Солнца, а мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием.

Николай Рюмин
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