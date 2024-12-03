Экс-депутат Рады объяснил, почему первой целью «Орешника» стал завод «Южмаш»
Царёв: Завод «Южмаш» стал целью для «Орешника» из-за производства корпусов ракет
На заводе «Южмаш» в Днепропетровске сохранялось производство корпусов ракет для ВСУ из запчастей, которые приходят из Великобритании — именно по этой причине данное предприятие стало целью для удара баллистической ракетой «Орешник». Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
Он отметил, что завод строили ещё в советское время с учётом возможности ядерного удара, это значит, что, помимо восьми метров земли под предприятием, есть серьёзные бетонные сооружения. На данный момент «Южмаш» обладает лишь малой частью тех мощностей, которые были у завода во времена СССР. Большинство цехов завода расположены глубоко под землёй, на глубине не менее восьми метров.
«Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют всё это «Нептун» или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — сказал экс-нардеп в беседе с «Царьградом».
Кроме того, считает Царёв, это сигнал для всего Запада и лично избранному президенту США Дональду Трампу. Если бы в 2019 году он не принял решение о выходе из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то не было бы и этого удара «Орешником», заключил Царёв.
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, достигнув заданной цели. Украинские ресурсы показали кадры, предположительно, с обломками «Орешника» после удара. Президент РФ Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у наших военных есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель.
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