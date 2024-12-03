Экс-депутат Рады объяснил, почему первой целью «Орешника» стал завод «Южмаш»

На заводе «Южмаш» в Днепропетровске сохранялось производство корпусов ракет для ВСУ из запчастей, которые приходят из Великобритании — именно по этой причине данное предприятие стало целью для удара баллистической ракетой «Орешник». Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

Он отметил, что завод строили ещё в советское время с учётом возможности ядерного удара, это значит, что, помимо восьми метров земли под предприятием, есть серьёзные бетонные сооружения. На данный момент «Южмаш» обладает лишь малой частью тех мощностей, которые были у завода во времена СССР. Большинство цехов завода расположены глубоко под землёй, на глубине не менее восьми метров.

«Они собирают их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют всё это «Нептун» или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — сказал экс-нардеп в беседе с «Царьградом».