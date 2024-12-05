В США заявили, что главы генштабов России и США обсудили «Орешник»

В ходе телефонного разговора начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США Чарльза Брауна обсуждался удар баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу на Украине. Об этом сообщает газета New York Times.

Уточняется, что беседа состоялась 27 ноября, то есть через шесть дней после применения «Орешника». По данным телеканала ABC, также высокопоставленные военные обсудили, как «избежать просчётов и эскалации между странами применительно к Украине».