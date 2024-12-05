В США заявили, что главы генштабов России и США обсудили «Орешник»
NYT: Герасимов и Браун обсуждали «Орешник» в ходе телефонного разговора
В ходе телефонного разговора начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США Чарльза Брауна обсуждался удар баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу на Украине. Об этом сообщает газета New York Times.
Уточняется, что беседа состоялась 27 ноября, то есть через шесть дней после применения «Орешника». По данным телеканала ABC, также высокопоставленные военные обсудили, как «избежать просчётов и эскалации между странами применительно к Украине».
Напомним, ранее сообщалось, что начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун провели телефонный разговор. В ходе него военные обсудили важные вопросы в сфере безопасности, в том числе украинский конфликт.
Как сообщал Life.ru, 21 ноября ВС РФ применили новейшую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности России. Также он подчеркнул, что у наших военных есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель.
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