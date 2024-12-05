Пентагон: Начальники генштабов России и США обсудили конфликт на Украине
Чарльз Браун, Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / EPA / ТАСС / Вадим Савицкий
Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун провели телефонный разговор. Они обсудили важные вопросы в сфере безопасности, в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщает Пентагон.
«Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России», — заявил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, его слова приводит телеканал ABC.
Утверждается, что данный разговор является первым случаем контакта между военачальниками с тех пор, как Браун был назначен на должность главы генштаба ВС США. Дорси уточнил, что Браун решил не разглашать детали беседы. Российская сторона пока не дала комментариев на этот счёт.
А ранее телефонный разговор состоялся между российским президентом Владимиром Путиным и Олафом Шольцем по инициативе немецкой стороны. Канцлер обещал Зеленскому, что не станет обсуждать Украину с российским лидером, но обманул. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что беседа продлилась час. По его словам, переговоры прошли в деловой атмосфере и вышли весьма откровенными.