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5 декабря, 05:52

Пентагон: Начальники генштабов России и США обсудили конфликт на Украине

Чарльз Браун, Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / EPA / ТАСС / Вадим Савицкий

Чарльз Браун, Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / EPA / ТАСС / Вадим Савицкий

Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун провели телефонный разговор. Они обсудили важные вопросы в сфере безопасности, в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщает Пентагон.

«Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России», — заявил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, его слова приводит телеканал ABC.

Утверждается, что данный разговор является первым случаем контакта между военачальниками с тех пор, как Браун был назначен на должность главы генштаба ВС США. Дорси уточнил, что Браун решил не разглашать детали беседы. Российская сторона пока не дала комментариев на этот счёт.

Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с Путиным
Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с Путиным

А ранее телефонный разговор состоялся между российским президентом Владимиром Путиным и Олафом Шольцем по инициативе немецкой стороны. Канцлер обещал Зеленскому, что не станет обсуждать Украину с российским лидером, но обманул. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что беседа продлилась час. По его словам, переговоры прошли в деловой атмосфере и вышли весьма откровенными.

Мария Любицкая
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