Пентагон: Начальники генштабов России и США обсудили конфликт на Украине

Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун провели телефонный разговор. Они обсудили важные вопросы в сфере безопасности, в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщает Пентагон.

«Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России», — заявил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, его слова приводит телеканал ABC.