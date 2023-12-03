Новый главный генерал США сделал неожиданное заявление об Украине
Глава Генштаба США Браун: Конфликт на Украине нельзя решить только военным путём
Генерал Чарльз Браун. Обложка © Wikipedia / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Не существует конфликтов, которые можно было бы урегулировать лишь военным путём, необходимо искать дипломатическое решение. Об этом, комментируя ситуацию на Украине, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.
"Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение", — заявил американский военачальник на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
При этом Браун отказался прогнозировать, чем закончится конфликт на Украине. Также он выразил уверенность, что Вашингтон и впредь продолжит спонсировать Киев.
Чарльз Браун занял пост председателя Объединённого комитета начальников штабов 1 октября, сменив Марка Милли. Человек, занимающий эту должность, является самым высокопоставленным военным офицером Вооружённых сил США, а также главным военным советником президента, Совета национальной безопасности и министра обороны. Браун — первый афроамериканец, назначенный на этот пост, кроме того, он первый афроамериканец, ставший генералом американских военно-воздушных сил.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил странам G20, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. А вот Киев публично объявил о том, что он выходит из переговорного процесса. И более того, там подписали декрет, запрещающий вести с Россией такие переговоры, указал российский лидер.