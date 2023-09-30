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30 сентября, 00:52

Главный генерал США Милли оставил пост и напоследок оскорбил Трампа

Генерал Браун официально вступил в должность главы Комитета начштабов ВС США

<p>Бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли. Обложка © ТАСС / Boris Roessler</p>

Бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли. Обложка © ТАСС / Boris Roessler

Генерал Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США. Полномочия ему передал генерал Марк Милли.

На мероприятии, проходившем на военной базе Майер – Хендерсон-холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния), присутствовали президент Соединённых Штатов Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Во время своей речи Милли вступил в заочную пикировку с экс-хозяином Белого дома Дональдом Трампом, который на днях обвинил генерала в сговоре с Китаем и заявил, что в прежние времена он был бы казнён за государственную измену.

"Мы не даём присягу недоделанному диктатору. И нас нелегко запугать", — заявил Милли.

Что касается Брауна, то он занимал различные командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перед тем как занять пост председателя американского Генштаба, военный был начальником штаба ВВС США. Стоит заметить, что Браун стал вторым в истории страны афроамериканцем на высшей ступени в военной иерархии.

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Ранее Милли заявлял, что украинское контрнаступление не позволит Киеву достичь своих целей. Он добавил, что контрнаступление ВСУ является "длительным, тяжёлым и кровавым".

Андрей Соловьёв
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