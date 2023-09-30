Главный генерал США Милли оставил пост и напоследок оскорбил Трампа
Генерал Браун официально вступил в должность главы Комитета начштабов ВС США
Бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли. Обложка © ТАСС / Boris Roessler
Генерал Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США. Полномочия ему передал генерал Марк Милли.
На мероприятии, проходившем на военной базе Майер – Хендерсон-холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния), присутствовали президент Соединённых Штатов Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Во время своей речи Милли вступил в заочную пикировку с экс-хозяином Белого дома Дональдом Трампом, который на днях обвинил генерала в сговоре с Китаем и заявил, что в прежние времена он был бы казнён за государственную измену.
"Мы не даём присягу недоделанному диктатору. И нас нелегко запугать", — заявил Милли.
Что касается Брауна, то он занимал различные командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перед тем как занять пост председателя американского Генштаба, военный был начальником штаба ВВС США. Стоит заметить, что Браун стал вторым в истории страны афроамериканцем на высшей ступени в военной иерархии.
Ранее Милли заявлял, что украинское контрнаступление не позволит Киеву достичь своих целей. Он добавил, что контрнаступление ВСУ является "длительным, тяжёлым и кровавым".