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17 сентября, 19:06

В Пентагоне признали, что контрнаступ не поможет Киеву достичь своих целей

Генерал Пентагона Милли: Контрнаступление не даст Киеву достичь своих целей

Украинское контрнаступление не позволит Киеву достичь своих целей. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского", — пояснил Милли.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ является "длительным, тяжёлым и кровавым".

В НАТО нашли нелепое оправдание медленному контрнаступлению ВСУ

В НАТО нашли нелепое оправдание медленному контрнаступлению ВСУ

Напомним, украинская армия 4 июня начала контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировалось. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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