В Пентагоне признали, что контрнаступ не поможет Киеву достичь своих целей

Украинское контрнаступление не позволит Киеву достичь своих целей. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского", — пояснил Милли.