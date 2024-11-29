Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Последний рассказал экс-комику о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он заявил, что обсудил с Шольцем военную поддержку Украины. Зеленский отметил, что Германия лидирует в помощи ВСУ системами ПВО и боеприпасов к ним. Бывший юморист поблагодарил канцлера за готовность и дальше поддерживать Киев, в частности «оборону против российской агрессии и нашу устойчивость».