Шольц поделился с Зеленским подробностями своего разговора с Путиным
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Последний рассказал экс-комику о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.
Также он заявил, что обсудил с Шольцем военную поддержку Украины. Зеленский отметил, что Германия лидирует в помощи ВСУ системами ПВО и боеприпасов к ним. Бывший юморист поблагодарил канцлера за готовность и дальше поддерживать Киев, в частности «оборону против российской агрессии и нашу устойчивость».
Напомним, что телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Канцлер пообещал Зеленскому, что не станет обсуждать Украину с российским лидером, но обманул. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что беседа продлилась час. По его словам, переговоры прошли в деловой атмосфере и вышли весьма откровенными. Экс-комик назвал звонок Шольца «ящиком Пандоры» и начал опасаться, что его примеру последуют и другие лидеры. При этом известно, что и сам Шольц намерен вновь позвонить Путину.