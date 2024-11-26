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26 ноября, 13:40

В Кремле пролили свет на «‎обещание» Путина во время звонка Шольца

Ушаков сообщил, что Путин и Шольц не договаривались о новых контактах

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Коллаж © Life.ru, © ТАСС / АР

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Коллаж © Life.ru, © ТАСС / АР

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели важные телефонные переговоры 15 ноября, но никаких договорённостей о новом разговоре не было. Об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вопросы, которые обсуждались, они тоже были обозначены [в сообщении пресс-службы президента РФ в день разговора]. О дальнейших контактах лидеры не договаривались», — подчеркнул он.

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Напомним, что телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Канцлер обещал Владимиру Зеленскому, что не станет обсуждать Украину с Путиным, но обещание не сдержал. Шольц заверил, что собирается вновь позвонить Путину, но никаких сроков названо не было.

Татьяна Миссуми
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