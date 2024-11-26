В Кремле пролили свет на «‎обещание» Путина во время звонка Шольца

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели важные телефонные переговоры 15 ноября, но никаких договорённостей о новом разговоре не было. Об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вопросы, которые обсуждались, они тоже были обозначены [в сообщении пресс-службы президента РФ в день разговора]. О дальнейших контактах лидеры не договаривались», — подчеркнул он.