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26 ноября, 10:15

Шольц потребовал у коллег не прерывать диалог с Путиным

Шольц заявил о необходимости продолжать вести диалог с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости поддерживать с Россией диалог на фоне украинского кризиса. Немецкий политик подчеркнул, что намерен и дальше продолжать это делать.

«Было ответственно и необходимо это сделать (провести беседу с РФ. — Прим. Life.ru)», — заявил Шольц в интервью для телеканала ZDF.

Он припомнил, что разговаривал с президентом России по телефону и в 2022 году, отметив, что эти беседы, как и недавние, трудно назвать радостными. Однако, по мнению канцлера, необходимо слушать мнение российской стороны, а также пользоваться возможностью повторить собственные аргументы.

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Напомним, что телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и Олафом Шольцем состоялся 15 ноября, инициатором тогда выступил немецкий политик. Канцлер обещал Зеленскому, что в ходе беседы он не станет обсуждать Украину, однако обещание, что вполне разумно, было нарушено, ведь тема украинского конфликта не была проигнорирована. Это сочли неким «подзатыльником» для Киева. Шольц также говорил о намерении вновь выйти на контракт с Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Озеров
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