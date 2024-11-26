Шольц потребовал у коллег не прерывать диалог с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости поддерживать с Россией диалог на фоне украинского кризиса. Немецкий политик подчеркнул, что намерен и дальше продолжать это делать.

«Было ответственно и необходимо это сделать (провести беседу с РФ. — Прим. Life.ru) » , — заявил Шольц в интервью для телеканала ZDF.

Он припомнил, что разговаривал с президентом России по телефону и в 2022 году, отметив, что эти беседы, как и недавние, трудно назвать радостными. Однако, по мнению канцлера, необходимо слушать мнение российской стороны, а также пользоваться возможностью повторить собственные аргументы.