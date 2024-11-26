Шольц потребовал у коллег не прерывать диалог с Путиным
Шольц заявил о необходимости продолжать вести диалог с Россией
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости поддерживать с Россией диалог на фоне украинского кризиса. Немецкий политик подчеркнул, что намерен и дальше продолжать это делать.
«Было ответственно и необходимо это сделать (провести беседу с РФ. — Прим. Life.ru)», — заявил Шольц в интервью для телеканала ZDF.
Он припомнил, что разговаривал с президентом России по телефону и в 2022 году, отметив, что эти беседы, как и недавние, трудно назвать радостными. Однако, по мнению канцлера, необходимо слушать мнение российской стороны, а также пользоваться возможностью повторить собственные аргументы.
Напомним, что телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и Олафом Шольцем состоялся 15 ноября, инициатором тогда выступил немецкий политик. Канцлер обещал Зеленскому, что в ходе беседы он не станет обсуждать Украину, однако обещание, что вполне разумно, было нарушено, ведь тема украинского конфликта не была проигнорирована. Это сочли неким «подзатыльником» для Киева. Шольц также говорил о намерении вновь выйти на контракт с Путиным.
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