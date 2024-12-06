Лавров предупредил Запад о серьёзной ошибке в восприятии «красных линий» России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что идеи, распространённые на Западе о том, что «красные линии» России могут быть изменены, являются глубокой ошибкой. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подчеркнул важность восприятия заявленных Москвой принципов как непреложных.

Лавров отметил, что утверждения некоторых западных аналитиков, которые говорят о возможном «сдвиге» этих «красных линий», крайне ошибочны.

«Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — заявил глава МИД.