«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 23:02

Лавров предупредил Запад о серьёзной ошибке в восприятии «красных линий» России

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что идеи, распространённые на Западе о том, что «красные линии» России могут быть изменены, являются глубокой ошибкой. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подчеркнул важность восприятия заявленных Москвой принципов как непреложных.

Лавров отметил, что утверждения некоторых западных аналитиков, которые говорят о возможном «сдвиге» этих «красных линий», крайне ошибочны.

«Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — заявил глава МИД.

Сводки СВО. В конце января боевики покинут Курскую область, новые котлы в ДНР обрушат металлургию Украины, 6 декабря
Сводки СВО. В конце января боевики покинут Курскую область, новые котлы в ДНР обрушат металлургию Украины, 6 декабря

Ранее Лавров в ходе интервью заявил, что Россия не воюет со Штатами, однако против Москвы развёрнута гибридная война.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Такер Карлсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar