Лавров раскрыл детали разговора с Блинкеном по поводу Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился подробностями нераскрытого ранее разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, который состоялся в 2021 году. В интервью экс-ведущему Такеру Карлсону министр рассказал, что последний раз встречался с чиновником на полях саммита G20 в Риме.

По словам Лаврова, в тот момент помощник Блинкена подошёл к нему и сообщил, что госсекретарь хотел бы поговорить несколько минут. Вскоре они сели и обменялись рукопожатием.

Лавров признал, что данное общение состоялось в присутствии множества людей. Обсуждая основные моменты беседы глава российского МИД отметил, что в ответ на высказывания Блинкена о необходимости деэскалации он подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, а США стремятся добиться «стратегического поражения» России.

Блинкен, по словам Лаврова, ответил, что речь идет не о глобальном поражении, а исключительно о ситуации на Украине.