Лавров раскрыл детали разговора с Блинкеном по поводу Украины
Лавров поделился неизвестной беседой с Блинкеном на саммите G20 по Украине
Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Коллаж Life.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился подробностями нераскрытого ранее разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, который состоялся в 2021 году. В интервью экс-ведущему Такеру Карлсону министр рассказал, что последний раз встречался с чиновником на полях саммита G20 в Риме.
По словам Лаврова, в тот момент помощник Блинкена подошёл к нему и сообщил, что госсекретарь хотел бы поговорить несколько минут. Вскоре они сели и обменялись рукопожатием.
Лавров признал, что данное общение состоялось в присутствии множества людей. Обсуждая основные моменты беседы глава российского МИД отметил, что в ответ на высказывания Блинкена о необходимости деэскалации он подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, а США стремятся добиться «стратегического поражения» России.
Блинкен, по словам Лаврова, ответил, что речь идет не о глобальном поражении, а исключительно о ситуации на Украине.
Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны со Штатами и делает всё для её недопущения, однако угрозы США о возможности обмена такого рода ударами вызывают обеспокоенность.