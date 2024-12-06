«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 23:22

Лавров раскрыл детали разговора с Блинкеном по поводу Украины

Лавров поделился неизвестной беседой с Блинкеном на саммите G20 по Украине

Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Коллаж Life.ru

Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis / Коллаж Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился подробностями нераскрытого ранее разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, который состоялся в 2021 году. В интервью экс-ведущему Такеру Карлсону министр рассказал, что последний раз встречался с чиновником на полях саммита G20 в Риме.

По словам Лаврова, в тот момент помощник Блинкена подошёл к нему и сообщил, что госсекретарь хотел бы поговорить несколько минут. Вскоре они сели и обменялись рукопожатием.

Лавров признал, что данное общение состоялось в присутствии множества людей. Обсуждая основные моменты беседы глава российского МИД отметил, что в ответ на высказывания Блинкена о необходимости деэскалации он подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, а США стремятся добиться «стратегического поражения» России.

Блинкен, по словам Лаврова, ответил, что речь идет не о глобальном поражении, а исключительно о ситуации на Украине.

Блинкен потребовал от Киева принять сложное решение
Блинкен потребовал от Киева принять сложное решение

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет ядерной войны со Штатами и делает всё для её недопущения, однако угрозы США о возможности обмена такого рода ударами вызывают обеспокоенность.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Такер Карлсон
  • Энтони Блинкен
  • саммитg20
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar