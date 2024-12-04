Блинкен потребовал от Киева принять сложное решение
Блинкен: Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сегодняшний вопрос о дальнейшей мобилизации на Украине критическим. По его мнению, лидерам киевского режима необходимо принять сложное и необходимое решение.
«Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сообщил госсекретарь на пресс-конференции в бельгийской столице Брюсселе, где сегодня проходит заседание глав МИД стран НАТО.
Руководитель Госдепа США добавил, что кроме финансов и оружия, на фронте также должны быть люди.
Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский оставляет жителям Украины лишь право умереть, предоставив выбор метода смерти, даже Гитлер до такого не додумался. Политик отметил, что киевский режим отправляет на фронт всех, кто не согласен с властью. Сегодня вся «легитимность» Зеленского базируется на внешних атрибутах признания. Европейские и американские партнёры создают вид его легальности, уверен депутат.
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