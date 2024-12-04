Блинкен потребовал от Киева принять сложное решение

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сегодняшний вопрос о дальнейшей мобилизации на Украине критическим. По его мнению, лидерам киевского режима необходимо принять сложное и необходимое решение.

«Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сообщил госсекретарь на пресс-конференции в бельгийской столице Брюсселе, где сегодня проходит заседание глав МИД стран НАТО.

Руководитель Госдепа США добавил, что кроме финансов и оружия, на фронте также должны быть люди.